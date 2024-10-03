Сахалинец ответит в суде за лососевое браконьерство

В Сахалинской области завершено расследование по делу о незаконной добыче лососевых жителем Макарова. По информации правоохранителей, причиненный ущерб составил почти 175 тыс. рублей.

Установлено, что в начале августа мужчина приехал на берег Охотского моря, взяв с собой лодку с подвесным мотором, пропиленовые мешки, ставную сеть и два рыболовных костюма.

По информации полиции, незаконный промысел фигурант вел в районе устья реки Макарова примерно в 100 м от берега. Его задержали во время выемки рыбы из сетей. К этому моменту мужчина успел добыть 91 лосося, рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД России. Улов, лодку, мотор, сеть и рыболовные костюмы изъяли.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 1 статьи 256.1 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства в местах нереста и на миграционных путях к ним). Дело будет рассмотрено в суде.

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