Лососевые участки предложили переоформить с суммированием сроков

Законопроект Минсельхоза предусматривает единовременное перезаключение договоров на рыболовные участки на новый срок без торгов. При этом срок предоставления права на добычу предложено определять суммированием оставшегося срока по прежнему договору и 20-летнего срока, на который закрепляются участки для вылова анадромных рыб.

Напомним, что предложения Минсельхоза и Росрыболовства по законодательству о рыболовных участках были представлены к заседанию профильной межведомственной рабочей группы. Встреча МРГ прошла 1 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Предложенные поправки предполагают единовременное перезаключение договоров на рыболовные участки без торгов уже в 2025 г. — в случае действующих на 1 ноября 2024 г. договоров (исключение планируется сделать для договоров, которые будут заключены в период с 1 сентября 2024 г. по 1 марта 2025 г.).

При этом право на вылов по переоформленному договору предложено предоставлять на срок, равный совокупности оставшегося времени действия ранее заключенного договора и 20-летнего срока, на который закрепляются участки для вылова анадромных рыб.

«Плата за заключение нового договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского рыболовства, предусмотренная частью 8 статьи 33.3 настоящего федерального закона, взимается за двадцать лет», — говорится в тексте законопроекта.

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