Рабочая группа вернулась к вопросам рыболовных участков

Варианты дальнейших изменений законодательства по рыболовным участкам обсудила профильная межведомственная рабочая группа. Острые вопросы — не только плата за перезаключение договора, но и приведение в соответствие границ участков и согласование региональных перечней РЛУ.

Межведомственная рабочая группа, напомним, была создана Минсельхозом в 2022 г. — тогда еще обсуждался законопроект о новых принципах распределения рыболовных участков. В июле прошлого года федеральный закон о таких подходах был принят.

О сроках и границах

Теперь на рассмотрение МРГ был предложен законопроект Минсельхоза, предусматривающий срок проведения кампании по перезаключению договоров на участки без торгов. Предполагается, что такие процедуры все-таки будут проводиться единовременно — до 30 декабря 2025 г.

Также в повестку рабочей группы вошли предложения Росрыболовства по вопросу границ участков.

Алгоритм, который увидело отраслевое сообщество: сначала перезаключение договора, а потом приведение границ в соответствие с требованиями обновленной правовой базы. Опасения в связи с таким порядком действий высказали практически все выступающие, сообщает корреспондент Fishnews.

Все-таки сначала нужно обеспечить уточнение границ, а затем — перезаключение договора, это позволит избежать серьезных рисков для пользователей, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Границы — это существенные условия договора, и они должны задаваться в момент его заключения, поддержал сенатор от Магаданской области Анатолий Широков. Марина Ковтун, президент Ассоциации «Русский лосось», объединяющей организаторов любительской рыбалки, отметила, что в противном случае будет трудно рассчитать размер платежа за перезаключение.

Предложения Росрыболовства предусматривают, что границы участков должны быть приведены в соответствие с требованиями обновленного законодательства органом исполнительной власти региона до декабря 2025 г. с утверждением регионального перечня до 1 сентября 2026 г.

Однако работа по формированию и согласованию таких списков идет непросто — на это, например, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В Камчатском крае на согласование первого пула участков ушло два с половиной года, второго — полтора года, еще предстоит работа по речным РЛУ, привел данные председатель региональной ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. Права пользователя участка, согласно законопроекту, ограничиваются действиями третьих лиц, указал он.

Что будет, если предприятие внесет плату за перезаключение договора, а участок потом не согласуют — этот вопрос беспокоит отраслевое сообщество.

Безусловно, важно, чтобы бизнес понимал, за что он будет платить деньги, однако переоформление договоров запланировано именно на следующий год, а процесс по границам идет небыстро, поэтому Росрыболовство и предложило, чтобы и после заключения договора можно было приводить границы в соответствие. Это как раз направлено на то, чтобы избежать рисков для пользователей, объяснил логику изменений замглавы ведомства Василий Соколов.

Конечно, разбираться с описанием границ необходимо и соответствующий законопроект нужен, но ставить в зависимость от бюрократической машины значительные финансовые средства предприятий неправильно, высказался министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветский. Он предложил посмотреть на сроки работы, оговоренные в проекте закона. Сенатор от региона Борис Невзоров подчеркнул, что в процессе по границам участков очень важна именно роль Росрыболовства.

О принципах взимания платежа

В повестку заседания рабочей группы также вошел законопроект о дробном внесении платы за перезаключение договора на РЛУ без торгов. С такой инициативой в июле обратились в Госдуму сенаторы и депутаты.

Трехлетняя рассрочка — подход, одобренный главой государства, обратил внимание Владимир Солодов. Сейчас постановление правительства предусматривает, что сумма должна быть внесена фактически за два года, указали участники обсуждения.

Борис Невзоров подчеркнул, что комитет Совета Федерации будет отстаивать позицию по трехлетней рассрочке, а Анатолий Широков назвал предложенный парламентариями подход «более бережным отношением к отрасли».

Сейчас объем рассчитываемой платы существенно превышает реальные финансовые возможности предприятий, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами, несколько смягчит заложенные в подзаконном акте риски.

Конечно, в глобальном смысле проблема предприятий с высоким платежом за перезаключение договора остается, но и такое послабление важно, поддержал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

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