Специалисты КамчатНИРО рассказали о научном сопровождении лососевой путины

Сотрудники Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) завершили научное сопровождение лососевой путины 2024 г. Работы проводились в том числе с воздуха и с использованием гидроакустического оборудования.

Научные группы работали на стационарах КамчатНИРО, расположенных в бассейнах рек Хайлюля, Утка и Большая, озер Азабачье и Курильское¸ на базе 12 рыбодобывающих предприятий и на 9 водотоках Камчатки.

Исследования охватили все промысловые подзоны края, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала ВНИРО.

Исследования по оценке численности покатной молоди горбуши, кеты и нерки стартовали 9 мая. Мальково-учетные работы проводили на 7 реперных водоемах: реках Кичига, Хайлюля (Карагинская подзона), Озерная, Большая, Утка, Пымта (Камчатско-Курильская подзона) и Колпакова (Западно-Камчатская подзона). Завершились работы в конце июля.

Для сбора данных используется и гидроакустическое оборудование. В этом году продолжались работы по гидроакустической регистрации лососей, мигрирующих на нерестилища в одном из основных притоков бассейна реки Камчатка — Азабачья и в среднем течении реки Озерная (западная).

Продолжены аэровизуальные исследования — здесь науку финансово поддержали рыбопромышленные предприятия. Общий налет составил порядка 180 часов. Авиаобследование проведено на 55 водоемах, в которых учтено порядка 33 млн тихоокеанских лососей.

В качестве дополнительной информации о нерестовой численности производителей и их распределении по нерестовым площадям специалисты задействовали результаты выборочных и сплошных учетов с использованием беспилотников на озерах Азабачье, Начикинское и Курильское, а также реках Паратунка и Авача.

Кроме традиционного прямого учета, проведена видеофиксация и автоматический учет производителей нерки, зашедших на нерест в Курильское озеро. Для этого над пропускными окнами рыбоучетного заграждения были установлены стационарные видеокамеры. Фотоловушки применялись для получения количественных оценок и изучения особенностей процесса нереста лососей на локальных нерестилищах.

Еще одним направлением работ стал комплексный мониторинг мероприятий по искусственному воспроизводству лососей на Камчатке. Специалисты определили доли рыб заводского происхождения в смешанных уловах и производителей, подошедших непосредственно к заводам. Дана оценка биологического состояния рыб и определены коэффициенты возвратов.

На водоемах отобраны биологические данные более чем от 18 тыс. производителей тихоокеанских лососей и гольцов.

Во всех районах края ученые осуществляли оперативный мониторинг нерестовых подходов и гидрометеорологической обстановки. Сейчас специалисты лаборатории лососевых рыб приступили к комплексному анализу собранных данных и подготовке промысловых прогнозов на 2025 г.

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