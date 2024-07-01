Новости
Учет покатников горбуши и кеты на реке Кичига. Фото пресс-службы КамчатНИРО

На западе Камчатского края скатилось много горбушовой молоди

На западном побережье Камчатского края завершился учет ската сеголеток горбуши и их физиологического состояния. Ученые отмечают, что численность молоди почти во всех реперных реках существенно выше среднемноголетних значений.

Работы провели сотрудники Камчатского филиала ВНИРО. Пик численности покатников отмечен в обычные сроки: в реке Большая — 28 мая, в реке Утка — 3 июня, в реке Пымта — 2 июня, в реке Колпакова — 22 мая, рассказали Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО.

Специалисты обратили внимание: уровень численности молоди горбуши в этом году — поколение от нереста 2023 г. — во всех реперных реках Западной Камчатки (кроме реки Колпакова) существенно выше среднемноголетних значений для поколений нечетных лет воспроизводства.

С 30 мая специалисты ведут мальково-учетные работы на восточной части побережья, где исследуют скатывающуюся молодь не только горбуши, но и кеты. Работы проходят на реках, впадающих в Карагинский залив: Кичига и Хайлюля. Предварительные данные позволяют рассчитывать на позитивные результаты.

1 июня стартовал количественный учет смолтов нерки реки Озерной на озере Курильском. На 28 июня численность скатившейся на нагул нерки достигла примерно 4,5 тыс. экземпляров — эта цифра уже значительно выше данных 2023 г., отметили в КамчатНИРО. Период ската продлится до конца июля.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Учет покатников горбуши и кеты на реке Кичига. Фото пресс-службы КамчатНИРО
  • Учтенная численность покатников горбуши в 2024 г. относительно среднемноголетней оценке, млн экземпляров. График от пресс-службы КамчатНИРО
  • Учет покатников нерки на озере Курильском. Фото пресс-службы КамчатНИРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: камчатка
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

    Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Елена Бакуменко

    Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

    Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

    Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

    Евгений Карпов

    Дефицита лосося внутренний рынок уж точно не испытывает

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    То, что казалось фантастикой, стало реальностью

    Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

    Заместитель руководителя Росрыболовства

    Василий СОКОЛОВ

    Система организации рыболовства прошла большой путь

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Все материалы

    Крупным планом

    С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией

    «Фишеринг Сервис»: не только промвооружение, но и компетенции

    Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

    Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

    Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

    Чек-ап для судовых систем

    Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

    «НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

    События

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.