На западе Камчатского края скатилось много горбушовой молоди

На западном побережье Камчатского края завершился учет ската сеголеток горбуши и их физиологического состояния. Ученые отмечают, что численность молоди почти во всех реперных реках существенно выше среднемноголетних значений.

Работы провели сотрудники Камчатского филиала ВНИРО. Пик численности покатников отмечен в обычные сроки: в реке Большая — 28 мая, в реке Утка — 3 июня, в реке Пымта — 2 июня, в реке Колпакова — 22 мая, рассказали Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО.

Специалисты обратили внимание: уровень численности молоди горбуши в этом году — поколение от нереста 2023 г. — во всех реперных реках Западной Камчатки (кроме реки Колпакова) существенно выше среднемноголетних значений для поколений нечетных лет воспроизводства.

С 30 мая специалисты ведут мальково-учетные работы на восточной части побережья, где исследуют скатывающуюся молодь не только горбуши, но и кеты. Работы проходят на реках, впадающих в Карагинский залив: Кичига и Хайлюля. Предварительные данные позволяют рассчитывать на позитивные результаты.

1 июня стартовал количественный учет смолтов нерки реки Озерной на озере Курильском. На 28 июня численность скатившейся на нагул нерки достигла примерно 4,5 тыс. экземпляров — эта цифра уже значительно выше данных 2023 г., отметили в КамчатНИРО. Период ската продлится до конца июля.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews