Новости
Специалисты Государственного аграрного университета (ГАУ) Северного Зауралья запатентовали способ обогащения искусственного корма для молоди осетровых

Тюменские ученые нашли способ улучшить корм для осетровой молоди

Специалисты Государственного аграрного университета (ГАУ) Северного Зауралья запатентовали способ обогащения искусственного корма для молоди осетровых. Новая формула добавки позволяет увеличить тепы роста и выживаемость рыб, сообщили в вузе.

Перед учеными стояла задача создать добавку, которая обогащает исходный корм и легко усваивается рыбами.

«Проблема в том, что у личинок осетровых рыб, в отличие от других видов, очень долго формируется пищеварительная система — до 60 суток», — отметила руководитель проекта, доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры, кандидат биологических наук Марина Корентович. Она подчеркнула, что в период подращивания личинки осетровых нуждаются в легкоусвояемой пище.

Как рассказали Fishenws в пресс-службе университета, работа над формулой добавки длилась пять лет. Первые эксперименты тюменские ученые проводили в 2019 г. в Китае с белоногой креветкой совместно с новосибирскими коллегами. Тогда личинок ракообразных подращивали с помощью живых кормов, обогащенных препаратом «Арфит», содержащим жирные кислоты, витамины и микроэлементы. Результаты были положительными, однако чтобы вывести эффективную формулу добавки для молоди осетра, потребовалось больше времени.

Экспериментируя с пропорциями компонентов, ученые нашли оптимальный вариант. В стартовый искусственный корм для молоди осетровых вводили кормовую добавку, состоящую из микробного белка (гаприна), льняного масла и «Арфита». Гаприн дает повышенное содержание белка и обеспечивает повышенную скорость роста и размножения микроорганизмов, а «Арфит» обладает иммуностимулирующими и лечебно-профилактическими свойствами.

Разработанная университетскими учеными белково-липидная смесь позволяет существенно улучшить корм любого качества, заявили в ГАУ Северного Зауралья.

«Благодаря такому сочетанию полезных компонентов в полтора-два раза увеличивается темп роста рыбы, — обратила внимание Марина Корентович. — При этом выживаемость в некоторых случаях достигает 97%, тогда как в норме — порядка 30%».

Кроме того, молодь осетровых практически не подвержена бактериальным и желудочно-кишечным заболеваниям после 20-40-суточного кормления обогащенным кормом.

Руководитель проекта отметила еще один плюс новой смеси — сокращение кормовых затрат в 1,5-2 раза. «Сейчас решается вопрос об автоматизации данного процесса, уже нашли завод, который заинтересован в перспективном сотрудничестве», — уточнила Марина Корентович.

Ученые опробовали свою технологию на нескольких рыбоводных хозяйствах в разных регионах России. По словам участников проекта, везде результаты стабильно высокие. Всего с помощью белково-липидной смеси выкормлено и выпущено в водоемы Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов более 500 тыс. экземпляров жизнестойкой молоди навеской 5-10 г.

Доказано, что добавка одинаково эффективна не только для разных популяций осетра, но и для других видов рыб. В прошлом году были проведены эксперименты с личинками сиговых и молодью клариевого сома. В следующем сезоне планируются работы с личинками форели.

«В дальнейшем наша задача — проследить, каким будет потомство, полученное от сформированных маточных стад. На это потребуется несколько лет», — рассказала о планах Марина Корентович.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуракитайкреветкановосибирскосетровыхфорель
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

Генеральный директор компании «Шифудо»

Анатолий БУРКОВ

Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра СУХАРЕВА

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток»

Александра СУХАРЕВА

У участников рынка общая задача — повышение потребления рыбы

Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Директор компании «Полярная звезда»

Павел Ковальчук

Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга Булкова

Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.