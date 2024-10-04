Тюменские ученые нашли способ улучшить корм для осетровой молоди

Специалисты Государственного аграрного университета (ГАУ) Северного Зауралья запатентовали способ обогащения искусственного корма для молоди осетровых. Новая формула добавки позволяет увеличить тепы роста и выживаемость рыб, сообщили в вузе.

Перед учеными стояла задача создать добавку, которая обогащает исходный корм и легко усваивается рыбами.

«Проблема в том, что у личинок осетровых рыб, в отличие от других видов, очень долго формируется пищеварительная система — до 60 суток», — отметила руководитель проекта, доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры, кандидат биологических наук Марина Корентович. Она подчеркнула, что в период подращивания личинки осетровых нуждаются в легкоусвояемой пище.

Как рассказали Fishenws в пресс-службе университета, работа над формулой добавки длилась пять лет. Первые эксперименты тюменские ученые проводили в 2019 г. в Китае с белоногой креветкой совместно с новосибирскими коллегами. Тогда личинок ракообразных подращивали с помощью живых кормов, обогащенных препаратом «Арфит», содержащим жирные кислоты, витамины и микроэлементы. Результаты были положительными, однако чтобы вывести эффективную формулу добавки для молоди осетра, потребовалось больше времени.

Экспериментируя с пропорциями компонентов, ученые нашли оптимальный вариант. В стартовый искусственный корм для молоди осетровых вводили кормовую добавку, состоящую из микробного белка (гаприна), льняного масла и «Арфита». Гаприн дает повышенное содержание белка и обеспечивает повышенную скорость роста и размножения микроорганизмов, а «Арфит» обладает иммуностимулирующими и лечебно-профилактическими свойствами.

Разработанная университетскими учеными белково-липидная смесь позволяет существенно улучшить корм любого качества, заявили в ГАУ Северного Зауралья.

«Благодаря такому сочетанию полезных компонентов в полтора-два раза увеличивается темп роста рыбы, — обратила внимание Марина Корентович. — При этом выживаемость в некоторых случаях достигает 97%, тогда как в норме — порядка 30%».

Кроме того, молодь осетровых практически не подвержена бактериальным и желудочно-кишечным заболеваниям после 20-40-суточного кормления обогащенным кормом.

Руководитель проекта отметила еще один плюс новой смеси — сокращение кормовых затрат в 1,5-2 раза. «Сейчас решается вопрос об автоматизации данного процесса, уже нашли завод, который заинтересован в перспективном сотрудничестве», — уточнила Марина Корентович.

Ученые опробовали свою технологию на нескольких рыбоводных хозяйствах в разных регионах России. По словам участников проекта, везде результаты стабильно высокие. Всего с помощью белково-липидной смеси выкормлено и выпущено в водоемы Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов более 500 тыс. экземпляров жизнестойкой молоди навеской 5-10 г.

Доказано, что добавка одинаково эффективна не только для разных популяций осетра, но и для других видов рыб. В прошлом году были проведены эксперименты с личинками сиговых и молодью клариевого сома. В следующем сезоне планируются работы с личинками форели.

«В дальнейшем наша задача — проследить, каким будет потомство, полученное от сформированных маточных стад. На это потребуется несколько лет», — рассказала о планах Марина Корентович.

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