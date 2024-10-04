Россия и Азербайджан будут совместно решать проблему обмеления Каспия

Для изучения проблем обмеления Каспийского моря Россия и Азербайджан создали рабочую группу. В ее состав вошли представители профильных ведомств и научно-исследовательских институтов двух стран.

Решение о создании группы было принято на встрече президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева 19 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Состав рабочей группы сформирован 2 октября. Ее сопредседателями стали заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко и заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев. В группу вошли представители ряда министерств и других ведомств двух стран, а также ученые.

В формате совместной работы специалисты должны подготовить план действий, включающий исследования и меры по снижению негативного влияния от обмеления Каспия.

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