Новинка выставки в Питере — Ship Tech Global — вызвала большой интерес

В этом году на международной Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге впервые была организована специализированная экспозиция Ship Tech Global. Она объединила производителей промыслового оборудования, представителей индустрии судостроения и судоремонта для рыбной отрасли.

Экспозицией Ship Tech Global, организованной при поддержке Минпромторга России, интересовался каждый пятый посетитель Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

«Результаты первого года проведения продемонстрировали высокий интерес к новому проекту у профильной аудитории», — сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group.

По статистике организаторов, за три дня проведения рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге спецэкспозицию посетили 3815 человек. Это почти 20% от общего числа участников мероприятия — 19367 специалистов.

Участие в экспозиции приняли более 50 компаний из России, Китая, Вьетнама и Южной Кореи. Среди них ОСК, Корпорация морского приборостроения, Российский морской регистр судоходства, ГК «МСС», Амфибийный завод «Север», Marine Pro Boats, «Фуруно Еврус», «Валком», «Е8», «Армалит», «Морские Комплексные Системы», «Наутик Рус», «Морское инженерное бюро — СПб», КБ «Адомат, «Морские решения», предприятия в составе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Surimi Tech и другие лидеры индустрии, а также перспективные средние и малые предприятия. ПБК «Петробалт» и СРП «Преголь» выступили партнерами.

Спецэкспозицию дополнила насыщенная деловая программа, сфокусированная на поиске наиболее эффективных решений самых актуальных задач: от подтверждения российского производства оборудования до вопросов ремонта зарубежных судовых систем, установленных на суда российской рыбной отрасли.

Эксперты также обсудили вопросы унификации проектирования промысловых судов и сертификации оборудования. Всего состоялось четыре круглых стола, организованных с участием Российского морского регистра судоходства и Отраслевой судостроительной ассоциации.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября.

Подробнее о выставке и форуме можно узнать на сайте мероприятий: https://seafoodexporussia.com/

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