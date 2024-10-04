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Создатели FishStata рассказали о возможностях и будущем платформы

Создатели FishStata рассказали о возможностях и будущем платформы

Всего за несколько месяцев работы электронная система торговли и хранения рыбной продукции FishStat привлекла более 500 активных пользователей из 150 компаний. Через платформу реализовано 50 тыс. тонн рыбы на сумму в 9 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Евгений Чиж.

Платформа FishStat предоставляет в режиме одного окна очень важные для рыбной отрасли сервисы. Об этом создатели системы рассказали во время презентации на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустриина Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Fishstat.ru — B2B маркетплейс рыбной отрасли. Создатели позиционируют его как инструмент, призванный помогать менеджерам по продажам, логистам, владельцам бизнеса и другим участникам рынка.

Онлайн-система предоставляет возможность покупать и продавать продукцию из рыбы и морепродуктов, выбирать услуги по логистике и хранению. Процесс облегчает поиск по ключевым словам и фильтры.

Для удобства коммуникаций разработчики продумали функционал «фишчата» — с возможностями аудио- и видеозвонков, обмена сообщениям и документами.

Отдельная гордость — интегрированный переводчик, благодаря которому можно общаться с иностранными партнерами полностью на русском языке. «Ощущение, что вы общаетесь с соотечественником», — рассказал о преимуществах использования платформы Евгений Чиж.

Помогать в работе на рынке должен и сервис аналитики. Можно, например, узнать об объемах вылова за определенный период, посмотреть динамику по сравнению с предыдущим годом.

Создатели платформы находят различные форматы, для того чтобы расширить возможности ее пользователей. Так, заключено соглашение о сотрудничестве с оператором рефперевозок «Дальрефтрансом». Общая идея — обеспечивать прозрачность рынка, делать работу на нем более удобной и менее трудозатратной, отметил на презентации в Питере генеральный директор логистической компании Андрей Гречкин.

Интересные планы

Создатели платформы рассказали, в каких направлениях планируют двигаться. При следующем обновлении планируется предусмотреть формат проверки контрагентов. Перед заключением сделки можно будет узнать, насколько вторая сторона благонадежна, и принять взвешенное управленческое решение о дальнейшем сотрудничестве.

Предполагается задействовать сервис подачи документа на субсидию и сервис получения сертификата для экспортеров. Есть и планы по внедрению криптовалюты, а также работы на розничном рынке.

Возможности платформы все дни выставки активно демонстрировались на стенде торгового дома «Камчатский меридиан». В том числе FishStat привлек внимание зарубежных представителей. «Ждем роста числа пользователей нашей системы, чтобы всем стало еще интересней в ней работать и формировалось обширное сообщество участников», — прокомментировал генеральный директор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов.

Fishstat.ru

Рекламодатель — ООО «ТД «Камчатский меридиан»

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  • Создатели FishStata рассказали о возможностях и будущем платформы
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