Ангола готовится принять Большую африканскую экспедицию

Эксперты Атлантического филиала ВНИРО провели видеовстречу с коллегами из Национального института исследований в области рыболовства Республики Ангола (INIP). Стороны согласовывают программу совместных работ в ходе Большой африканской экспедиции.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора — руководитель Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин Бандурин. Ангольскую — директор INIP Филомена Велхо.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, ученые двух стран обсудили задачи предстоящих совместных работ: траловой и тралово-акустической съемок, сбора данных по рыбам и планктону, изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий.

На встрече рассмотрели вопросы технической организации — районы и этапы выполнения исследований, схему позиций сетки контрольных тралений, условия участия ангольских специалистов.

Детальное обсуждение и согласование технических параметров планируемой программы исследований продолжат на дополнительной встрече с расширенным составом ангольских специалистов.

Напомним, что Большая африканская экспедиция НИСов «Атлантида» и «Атлантниро» стартовала в августе из Калининграда. Запланированы научно-исследовательские работы в прибрежных водах 18 государств Западной Африки и западной части Индийского океана. Изыскания начались с акваторий Мавритании.

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