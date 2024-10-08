Ученые собрали «команду» роботов для водных исследований

Студенты и сотрудники Астраханского государственного технического университета разработали робототехнический комплекс для мониторинга водных экосистем. Компоненты — безэкипажное судно, телеуправляемый подводный аппарат и беспилотник.

Робототехнический комплекс спроектирован по принципу модульной платформы. Это позволяет подключать и дистанционно управлять различным научным оборудованием, сообщили Fishnews в пресс-службе АГТУ.

По информации университета, комплекс способен проводить оценку экологического состояния вод, определять расходные характеристики воды в водоемах и производить оценку биомассы, вести поиск различных объектов под водой, производить инженерно-гидрографические изыскания, картографирование дна, мониторинг стационарных подводных объектов, трубопроводов и сооружений.

Первый компонент комплекса — безэкипажное судно, прототип которого получил название «Севрюга» и доказал свою эффективность в процессе ходовых испытаний в 2022 г. С помощью построенных эхолотом устройства карт рельефа дна можно контролировать состояние судоходных каналов, оценивать скорость обмеления в ключевых областях, следить за качеством проведенных дноуглубительных работ, давать заключение о возможности организации рыбных хозяйств и объектов промышленного рыбоводства.

Второй компонент — телеуправляемый подводный аппарат, который модернизировали студенты и сотрудники АГТУ. Особенность аппарата — в улучшенной конструкции корпуса, позволяющей размещать дополнительные функциональные модули в зависимости от комплектации под конкретные задачи.

В планах разработчиков внедрение в комплекс третьего компонента — беспилотного летательного аппарата вертолетного типа.

«Уникальная комбинация со связующим компонентом в виде безэкипажного судна позволит решать полный спектр задач от проведения научно-исследовательских работ до получения необходимой оперативной информации», — отметили в пресс-службе.

В университете обратили внимание, что новизна разработки подтверждается полученными патентами: с начала работы над проектом было зарегистрировано 8 патентов на полезные модели, а в 2024 г. поданы новые заявки.

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