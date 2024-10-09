Минвостокразвития ищет способы для роста перевозок рыбы по Севморпути

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики решило собрать информацию о перспективности транспортировки рыбной продукции по Северному морскому пути. В том числе предлагается оценить необходимость дополнительных мер господдержки.

Минвостокразвития собирает сведения о ежегодном объеме рыбопродукции, который можно перенаправить на Северный морской путь в период до 2026 г. и в более отдаленной перспективе до 2030 г., сообщает корреспондент Fishnews. В том числе ведомство запросило у заинтересованных структур информацию об условиях для перенаправления рыбных грузов на СМП — необходимом размере снижения операционных расходов, мероприятиях по развитию портовой инфраструктуры, потребностях в дополнительных судах и т.д.

Напомним, что в 2022 г. правительство уже предусмотрело механизм выделения из федерального бюджета субсидий для перевозок по Северному морскому пути — для разных грузов. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики ранее предложило разработку отдельного механизма для перевозок именно рыбной продукции, говорится в письме ведомства. При этом отмечено, что введение таких стимулов может быть целесообразно, если перевозки по арктической трассе увеличатся на величину, способную внести значительный вклад в достижение целевых показателей грузопотока, и если будет обеспечено снижение цены на рыбу для конечного потребителя.

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