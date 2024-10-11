В России пополняется список региональных брендов

В России зарегистрировано 358 региональных брендов. Причем в этом списке лидируют продукты питания и сельхозпродукция, отмечают в Минэкономики. Есть такие указания и среди рыбной продукции.

За январь-сентябрь 2024 г. в России зарегистрировано 23 новых региональных бренда из 20 регионов страны. Всего же зафиксировано 358 таких указаний. В том числе 308 — это российские действующие регистрации наименований места происхождения товара (231 НМПТ) и географических указаний (77 ГУ), рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Больше всего региональных брендов зарегистрировано среди продуктов питания и сельхозпродукции — 101.

Как сообщает корреспондент Fishnews, есть региональные бренды и среди рыбной продукции. В списке на сайте Роспатента — астраханская вобла, камчатская нерка, астраханская осетровая икра, таймырский сиг, сельдь олюторская, ивангородская минога, ириклинский лещ, сахалинская природная сушеная морская капуста, печень трески по-мурмански.

Все эти наименования мест происхождения были зарегистрированы в разные годы. Например, астраханская вобла — вяленая продукция из воблы, произведенной в Астраханской области, — в 2018 г. Сахалинская природная сушеная морская капуста получила регистрацию в 2021 г.

Рыбными брендами, как видно из списка, славятся самые разные регионы нашей страны. Так, ивангородская минога в представлении потребителей отражает традиции добычи и приготовления этой рыбы в Ивангородском поселении Кингисеппского района Ленинградской области. Не только в России, но и за рубежом известна камчатская нерка.

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