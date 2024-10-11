Эквадор присоединился к соглашению по рыбацким субсидиям

Эквадор передал Всемирной торговой организации официальный документ о присоединении к соглашению по рыболовным субсидиям. Республика стала 84-м участником договора.

В церемонии участвовали посол республики Хосе Валенсия и генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Глава ВТО напомнила, что Эквадор является одним из крупнейших экспортеров тунца, также страна охраняет биоразнообразие знаменитых Галапагосских остров. Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что соглашение позволит не только сохранить морское биоразнообразие, но и обеспечит долгосрочные экономические возможности для жителей республики.

В ответном слове Хосе Валенсия подчеркнул важность достигнутых договоренностей, которые содействуют торговым правилам, учитывая при этом устойчивое развитие океанов.

Для вступления соглашения в силу необходима его поддержка еще 27 странами — членами ВТО, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что ранее документ о присоединении к соглашению передала Иордания.

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