Эквадор присоединился к соглашению по рыбацким субсидиям
Эквадор передал Всемирной торговой организации официальный документ о присоединении к соглашению по рыболовным субсидиям. Республика стала 84-м участником договора.
В церемонии участвовали посол республики Хосе Валенсия и генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.
Глава ВТО напомнила, что Эквадор является одним из крупнейших экспортеров тунца, также страна охраняет биоразнообразие знаменитых Галапагосских остров. Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что соглашение позволит не только сохранить морское биоразнообразие, но и обеспечит долгосрочные экономические возможности для жителей республики.
В ответном слове Хосе Валенсия подчеркнул важность достигнутых договоренностей, которые содействуют торговым правилам, учитывая при этом устойчивое развитие океанов.
Для вступления соглашения в силу необходима его поддержка еще 27 странами — членами ВТО, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации.
Напомним, что ранее документ о присоединении к соглашению передала Иордания.
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