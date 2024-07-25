Иордания приняла соглашение ВТО по рыболовным субсидиям

Посол Иордании Валид Обейдат передал официальный документ о ратификации соглашения о рыболовных субсидиях генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале и ее заместителю Анджеле Эллард.

Оконджо-Ивеала назвала это важным шагом для прекращения вредоносных рыболовных субсидий и обеспечения процветания и устойчивости океана, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО.

В ответном слове Валид Обейдат тоже заявил, что Иордания придает важное значение соглашению, хотя в будущем в этом плане предстоит сделать еще многое. Он добавил: для королевства, как для небольшой развивающейся страны, очень важно быть частью широкого круга партнеров и, среди прочего, обращать внимание на вопросы рыболовства.

Ранее документы о ратификации соглашения в ВТО передали Коморские Острова и Восточный Тимор.

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