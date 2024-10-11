НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

Более 20 лет назад компания «НПК Морсвязьавтоматика» (НПК МСА) начала свою деятельность с производства судовой электроники — систем внутрисудовой связи и средств автоматизации управления. С тех пор ассортимент выпускаемой продукции существенно расширился, не ограничиваясь электроникой, но морская тематика по-прежнему важна для компании.

Сейчас в составе НПК МСА почти полтора десятка производственных подразделений, занимающихся выпуском самой разнообразной продукции — от металлических шкафов до листогибочных прессов.

Для управления судами компания разрабатывает и производит пульты управления и автоматизированные рабочие места.

Еще одно направление деятельности ООО «НПК Морсвязьавтоматики» — системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), предназначенные для поддержания заданных рабочих температур оборудования и создания оптимального микроклимата в помещениях. Также компания изготавливает провизионные холодильные установки, включающие холодильные машины, холодильные камеры и стеллажные системы.

Наработав опыт поставок судового оборудования, специалисты НПК МСА решили попробовать силы в комплексной отделке судов. И очень скоро компания вошла в число ведущих российских поставщиков комплектующих, готовых изделий и комплексных решений для водного транспорта.

НПК МСА давно и плодотворно работает над системами накопления энергии, производя, помимо прочих, разнообразные источники бесперебойного питания ИБП. В рамках этой деятельности серийно производится АГП «Морская» — устройство, предназначенное для работы в сетях переменного тока частотой 50 (60) Гц, однофазного с напряжением 220 В или трехфазного с напряжением 380 В.

Комплектующие, изделия и системы, которые предлагает НПК МСА, отличаются высоким качеством, безотказностью и значительным эксплуатационным ресурсом. Те из них, которые предназначаются для использования на судах, морских платформах и других плавсредствах, изготавливаются «в морском исполнении» — с улучшенной гидроизоляцией и прочими конструктивными доработками, гарантирующими эффективную работу в условиях качки, постоянной вибрации, отсутствия стационарных источников электроэнергии и т.д.

unicont.com

Подробно о продукции компании, предназначенной для судов, читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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