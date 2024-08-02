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«НПК Морсвязьавтоматика» готова поставить материалы и оборудование для внутренней отделки судов, в том числе рыбацких

Инжиниринговая компания из Питера займется «начинкой» круизного лайнера

«НПК Морсвязьавтоматика» выиграла тендер на поставку материалов и оборудования для внутренней отделки четырехпалубного пассажирского теплохода, строящегося в Нижнем Новгороде. Аналогичные поставки компания готова выполнить по заказам рыбаков.

Судостроительный завод «Красное Сормово» 12 апреля текущего года объявил тендер на поставку оборудования для обстройки экипажной зоны судна проекта 00840 «Карелия».

«Карелия» — четырехпалубный теплоход класса «река-море», именуемый официально «круизным лайнером смешанного плавания». Термин означает, что судно предназначено для рейсов на внутренних водных путях РФ и в морских прибрежных районах в период навигации. В зимний период предполагается использовать его в качестве гостиницы.

Проект 00840 — это теплоходы нового поколения, призванные стать флагманами пассажирского судоходства России. Их строительство ведется с использованием последних достижений отечественной науки и техники. И объявление о возможности принять участие в таком проекте являет собой вызов, принять который способен далеко не каждый. «НПК Морсвязьавтоматика» (НПК МСА) вызов приняла.

Итоги рассмотрения заявок были подведены 13 июня — победителем стала НПК МСА. Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, был подписан договор, по условиям которого в срок необходимо поставить на завод комплект изделий, включающий:

— модульные санитарные узлы;

— зашивки;

— плавающий пол;

— металлическую мебель;

— композитную мебель;

— композитные двери.

«Заказ большой, ответственность огромная, перспективы необозримые. Кроме того, быстрая и качественная реализация поставок для теплоходов «Карелия» гарантирует компании существенное укрепление репутации в профессиональных кругах. А значит, впереди новые проекты, число и масштабы которых сейчас трудно представить», — отметили в пресс-службе НПК МСА.

unicont.com

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