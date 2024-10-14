Для промысла креветки на Дальнем Востоке установили ограничения
Минсельхоз выпустил приказ об ограничениях рыболовства северной и гребенчатой креветок в Японском море на 2024 г. Документ вступит в силу с 22 октября.
Дополнительные меры регулирования добычи креветки на Дальнем Востоке предусмотрены приказом Минсельхоза России от 1 октября 2024 г. № 565. Ограничения не распространяются на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, сообщает корреспондент Fishnews.
До конца года закрывается рыболовство гребенчатой и северной креветок в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 46°00' с.ш., с севера — широтой 47°20' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны.
Также вводится запрет на вылов гребенчатой креветки в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 50°00' с.ш. В Западно-Сахалинской подзоне закрывается участок, ограниченный с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 50°00' с.ш., с запада — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны, с востока — береговой линией острова Сахалин.
Лов северной креветки с момента вступления приказа в силу не допускается в подзоне Приморье на участке, который ограничен с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — 49°00' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны.
В Западно-Сахалинской подзоне будет закрыт участок, ограниченный с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — 49°00' с.ш., с запада — линией разuраничения двух подзон, с востока — береговой линией Сахалина.
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