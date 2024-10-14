«Путина» в Приморье отлавливает браконьеров

Полиция Приморского края рассказала о ходе антибраконьерской операции «Путина». Ее участники уже изъяли почти тонну лосося.

На территории Приморского края проводится операция «Путина» — она приурочена к периоду нереста лососевых. В мероприятиях участвуют представители разных ведомств, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в ходе рейда на берегу реки Черная Лазовского района правоохранители задержали троих граждан, добывших в обход закона порядка 15 особей кеты. У браконьеров изъято три лодки, сети. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов в местах нереста и на миграционных путях к ним).

В рамках операции организованы мобильно-поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники территориальных органов внутренних дел, а также регионального Погрануправления ФСБ России, Приморского теруправления Росрыболовства и представители особо охраняемых природных территорий.

Члены межведомственных оперативных групп выявили 175 фактов незаконной добычи (оборота) водных биоресурсов. Возбуждены три уголовных дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча ВБР), одно — по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Также оставлен 91 административный протокол. В ходе рейдовых мероприятий у браконьеров изъяты 102 сети, 34 орудия лова, 8 лодок, 930 кг рыбы лососевых пород, 117 кг красной икры и 62 кг краба.

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