ФАС изучит, как образуется цена на рыбу

Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что исследует ценообразование на рыбную продукцию по всей товаропроводящей цепочке — «от рыбака до прилавка». Анализ охватит наиболее популярные виды рыбы.

Цены на рыбную продукцию решила проанализировать ФАС. Ведомство направило запросы рыбодобывающим организациям и поставщикам и попросило предоставить информацию об объемах вылова и первичной переработке. Также запрошены сведения об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины, — минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАС.

Антимонопольное ведомство также сообщило, что получило от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.

Полученные данные позволят сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию, отметили в антимонопольной службе.

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