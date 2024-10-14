Росрыболовство будет определять объемы вылова при отсутствии межгосударственных решений

Правительство установило алгоритм принятия решений в случае, если объемы вылова на очередной год по международным договорам на наднациональном уровне не определены.

Новый порядок вышел для реализации федерального закона, принятого в мае 2024 г. Законодатели, напомним, установили: при отсутствии решений межгосударственных органов по международным договорам в отношении видов водных биоресурсов и объемов их добычи в исключительной экономзоне РФ на конкретный год, виды и объемы определяются в порядке, установленном российским правительством.

Теперь постановлением от 9 октября 2024 г. № 1349 утверждены соответствующие правила. Предусматривается, что при отсутствии в текущем календарном году решений межгосударственных органов на следующий календарный год виды ВБР и объемы их вылова определяет Росрыболовство. При этом ведомство должно опираться на объемы, определенные решением межгосударственных органов на текущий календарный год, либо, если такового нет, на последнее решение, сообщает корреспондент Fishnews.

Виды водных биоресурсов и объемы необходимо утверждать приказом Росрыболовства до 15 декабря по согласованию с МИД России.

Новое постановление правительства вступит в силу с 1 декабря 2024 г.

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