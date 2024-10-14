Владморрыбпорт покажет в Циндао новые возможности рыбной логистики

На международной отраслевой выставке в Циндао Владивостокский морской рыбный порт презентует сервис по доставке уловов в рефконтейнерах с Дальнего Востока в страны АТР.

Международная рыбопромышленная выставка China Fisheries and Seafood Expo в Циндао пройдет с 30 октября по 1 ноября. Представители Владивостокского морского рыбного порта организуют серию встреч и презентаций.

«Перевозка рыбопродукции под контролем одного мультимодального оператора позволяет отправлять ее на экспорт в контейнере без дополнительной перегрузки в портах перевалки. Это сокращает время доставки и тем самым лучше сохраняет потребительские свойства товара», — рассказали Fishnews в пресс-службе компании.

Свои услуги Владморрыбпорт представит на стенде В7-0906. Также его делегация запланировала насыщенную деловую программу. В фокусе будут экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и вопросы развития логистики.

Ожидается, что выставка в Циндао позволит расширить международное сотрудничество и укрепить связи с заинтересованными партнерами, готовыми к результативному диалогу.

ОАО «Владморрыбпорт»

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