Российские участники как следует развернутся на рыбной выставке в Циндао

Крупнейшая в Азии международная рыбопромышленная выставка China Fisheries and Seafood Expo в Циндао пройдет с 30 октября по 1 ноября. Планируется, что экспозиция российских участников в этом году станет еще масштабнее и разнообразнее.

Расширится и кулинарная составляющая, сообщили Fishnews в пресс-службе компании «Экспосолюшенс групп» — постоянного организатора российской экспозиции.

В российском павильоне будет организована обширная зона мастер-классов с несколькими площадками. Основу презентаций составят премиальные блюда из краба, а в дополнение к ним китайской аудитории предложат икру минтая и другие популярные в КНР морепродукты, приготовленные по оригинальным рецептам.

Ежегодно в работе выставки участвуют представители Росрыболовства и Министерства сельского хозяйства Китая, руководители регионов РФ и китайских провинций. Договоренности, достигнутые на высоком уровне, помогают поставщикам рыбной продукции быстрее и легче находить новых клиентов и согласовывать все значимые условия поставок.

В прошлом году участие в мероприятии приняли более 1500 компаний из 88 стран, а общая площадь экспозиции превысила 45 тыс. кв. м в 13 залах. Российский национальный павильон стал самым крупным и популярным, объединив 42 предприятия на площади свыше 1 тыс. кв. м., отметил российский оператор. Продукцию и услуги представили не только рыбопромышленники, но и логистические операторы, поставщики рыбьего жира, судоремонтные заводы и экспортные центры.

На предстоящую выставку уже забронировано 1,2 тыс. кв. м, заявки продолжают поступать, подчеркнули в «Экспосолюшенс групп».

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