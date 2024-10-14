Национализированный ММРП наращивает грузооборот

Мурманский морской рыбный порт за январь-сентябрь нарастил перевалку грузов на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе через предприятие прошло больше рыбной продукции.

Грузооборот ММРП за девять месяцев текущего года составил 327,5 тыс. тонн, что на 44% выше уровня 2023 г. (227,3 тыс. тонн). В том числе на 10% выросла перевалка рыбных грузов: 218,4 тыс. против 198,5 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе порта.

Напомним, ранее заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства», что в октябре 2022 г. Арбитражный суд Мурманской области по иску Федеральной антимонопольной службы взыскал в пользу государства 100% акций ММРП. Порт был передан в ведение Росрыболовства, на предприятии сменилось руководство.

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