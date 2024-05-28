О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТНОШЕНИЙ С КНР И АФРИКОЙ

— Андрей Владимирович, с какими странами и организациями мы расширяем сотрудничество?

— Российская Федерация взаимодействует в области рыболовства с многолетними партнерами и организациями как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В рамках развития двустороннего сотрудничества основное внимание уделяется отношениям с дружественными государствами, особенно со странами Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Так, в 2023 году Росрыболовство подписало межведомственные меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в области рыбного хозяйства с соответствующими ведомствами Туркменистана, Республики Мозамбик и Объединенных Арабских Эмиратов.

— Какие страны Росрыболовство видит как перспективных партнеров?

— В качестве одного из наиболее перспективных партнеров рассматриваем КНР. Товарооборот России и Китая достиг нового максимума — это относится и к рыбному экспорту. Так, по данным китайской таможенной статистики, в 2023 году экспорт российской рыбопродукции в КНР в стоимостном выражении увеличился на 4,9% и составил 2,89 млрд долларов. Это рекорд за последние пять лет. В физических объемах поставки также растут: по итогам года они достигли 1,27 млн тонн, что на 36,1% больше, чем за 2022 год.

Еще одно перспективное направление — африканские страны, где мы видим потенциальные возможности для восстановления утраченных со времен Советского Союза позиций. Если во времена СССР наши рыбаки добывали там почти 2 млн тонн, то сейчас — порядка 92 тыс. тонн. Добыча ведется европейскими странами по квотам, предоставленным им еще СССР и перешедшим к ним в постсоветский период. Причем хочу отметить, что в основном этот промысел осуществляется на остатках советского флота, и, поскольку он мало подвергся модернизации, мы видим для себя окно возможностей. С вводом в строй новых судов наши промысловые мощности будут расти, и мы сможем расширять присутствие у берегов Африки.

По итогам саммита Россия — Африка Росрыболовство готовит Большую африканскую экспедицию в 2024–2025 годах. Предполагается провести два масштабных комплекса исследовательских работ в исключительных экономических зонах стран Западной Африки и стран западной части Индийского океана. В частности, прорабатывается возможность проведения исследований в зонах Марокко, Мавритании, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики, Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии, Камеруна, Габона, Анголы, Сенегала, Гамбии, ЮАР, Эритреи, Омана, Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия.

Благодаря этой экспедиции мы надеемся увеличить добычу водных биоресурсов у берегов Африки за счет преференций в обмен на предоставление нашим африканским партнерам актуальных научных данных. А еще и нашего опыта в области сохранения и контроля вылова водных биоресурсов (отслеживания позиций судов, ведения электронных рыболовных журналов и т.д.). Зачастую у африканских коллег не хватает ни флота, ни технических средств для контроля. А мы шагнули далеко вперед и готовы делиться этим опытом.

Помимо традиционного промысла у западного побережья Африки, мы считаем перспективным освоение районов промысла восточнее континента. Так, Султанат Оман за счет наращивания промысловых мощностей за пять лет увеличил объем вылова в пять раз. При этом коллеги отмечают, что для сохранения достигнутого результата необходимо проводить дополнительные научные исследования. Россия имеет большой опыт регулирования промысла, обеспечивая тем самым устойчивые уловы на протяжении длительного времени. Этот опыт востребован. Мы планируем в конце 2025 года закончить нашу Большую африканскую экспедицию в Омане.

Так что в мире существует потребность в наших рыбохозяйственных исследованиях, особенно в развивающихся странах. Сейчас, например, мы видим интерес со стороны Венесуэлы, где наблюдается сокращение запасов, а исследования давно не проводились. В ближайшее время ожидается визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Возможно, после визита у нас появится конкретика по их запросу на научные исследования.

— Готовятся ли сейчас новые международные соглашения в области рыболовства?

— В настоящее время в высокой стадии готовности находятся проекты двусторонних меморандумов с Мьянмой, Индонезией (в области противодействия ННН-промыслу) и ЮАР (по вопросу применения системы международного научного наблюдения АНТКОМ).

В этом году планируем продлить профильное межправительственное соглашение с Королевством Марокко на очередной четырехлетний период и организовать работу по внесению изменений в соглашение между правительствами России и Узбекистана о сотрудничестве в области рыболовства.

Предстоит работа над межправительственным соглашением России и Республики Экваториальная Гвинея о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Кроме того, мы намерены разработать и направить на рассмотрение бразильской стороне проект аналогичного межправительственного соглашения.

НОВЫЕ РЫНКИ И ОТНОШЕНИЯ С ПРОВЕРЕННЫМИ ПАРТНЕРАМИ

— В каких направлениях ведется работа с другими государствами (поиск новых рынков сбыта, доступа к запасам)?

— Относительно новых рынков. За прошлый год география поставок была расширена с 60 до 80 государств. В числе новых партнеров Албания, Ангола, Бангладеш, Вануату, Гайана, Катар, Либерия, Марокко, Нигер, Палау, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сьерра-Леоне, Танзания, Черногория, Чили, ЮАР.

Мы считаем приоритетной стратегию диверсификации экспорта. Ведется большая аналитическая работа по исследованию потенциала разных стран. Например, удивительно, что Перу входит в пятерку крупнейших стран по объему добычи рыбы и при этом имеет большой потенциал для сбыта нашего основного продукта — минтая.

— Наши краболовы после вытеснения их с рынка США какое-то время надеялись частично компенсировать это за счет богатых арабских стран. Но к настоящему времени, по крайней мере некоторые из них, разочаровались в этой идее…

— Нельзя не учитывать культуру потребления. В США культура потребления крабовой продукции очень развита в отличие от арабских стран. Последние можно рассматривать как логистический хаб, можно вести там длительную работу по трансформации предпочтений населения. В Стамбуле впервые проходит международная выставка мировой рыбной отрасли и ее инфраструктуры Seafood Expo Eurasia, на которой в том числе представлены и отечественные рыбопромышленные компании (к моменту выхода материала на сайте выставка завершилась — прим. ред.). Перед подобными мероприятиями проводится тщательный анализ рынков, чтобы подготовить российских участников.

Теперь что касается работы по промысловым запасам. Поскольку Советский Союз стоял у истоков многих международных организаций, регулирующих вылов в тех или иных частях Мирового океана, мы имеем право на добычу в этих районах. Важной задачей для нас является защита этих наших долей. Мы должны не допустить их пересмотра в недружественной международной обстановке. В частности, у нас значительные доли права на добычу водных биоресурсов в атлантической и индоокеанской частях Антарктики, в том числе криля. Отрадно, что в этом году, впервые за долгое время, Россия возвращается на промысел этого важного объекта водных биоресурсов. Конечно, учитывая отдаленность Антарктики, наверное, целесообразно вернуться к вопросу субсидирования такого промысла.

ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

— Помимо прочего, вы отвечаете в Росрыболовстве за обеспечение безопасности мореплавания. Достаточно ли сейчас аварийно-спасательного флота в ведении агентства, какие преобразования в этой области предполагаются?

— Росрыболовство оперирует аварийно-спасательным флотом из 10 судов в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах. Эти суда были построены более 40 лет назад и имеют высокую степень износа.

Обеспечение безопасности мореплавания, особенно в осенне-зимний период, а также необходимость защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике определили потребность в современных аварийно-спасательных судах ледового класса.

Сейчас в высокой степени готовности находится новый проект многофункционального аварийно-спасательного судна IRV05 с усиленным ледовым классом и неограниченным районом плавания. Длина судна — 75 метров, водоизмещение — 5,45 тыс. тонн. Проект уже прошел модельные бассейновые испытания. Мы рассчитываем на его серийное производство, потребность составляет восемь таких судов.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

— Отдельный блок вопросов по ситуации с государственной рыбохозяйственной инфраструктурой в портах. С учетом национализации Мурманского морского рыбного порта, каковы планы его развития?

— Здесь многие годы не уделялось внимание совершенствованию портовой инфраструктуры.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области по иску ФАС взыскал в пользу государства 100% акций ММРП. Порт был передан в ведение Росрыболовства, и мы приступили к работе по восстановлению его специализации и эффективности.

С новым руководством порт кратно увеличил грузооборот, в частности успешно отработал мойвенную путину, которая в этом году была удачной по уловам. Объем перевалки грузов в Мурманском морском рыбном порту в 2023 году составил 309 тыс. тонн. По итогам 2023 года ММРП получил неплохую прибыль, при том что основные приносящие доход активы пока еще не возвращены. Мы ведем работу по их возврату совместно с прокуратурой, дела пока что рассматриваются в судах.

Что касается дальнейших планов, то мы работаем с правительством Мурманской области, у которого есть свои пожелания относительно порта, в частности по социальным объектам. Мы к ним прислушиваемся и учитываем в стратегии развития ММРП, которая уже готова для Южной, работающей, части порта. С Северной частью сложнее: там хуже состояние инфраструктуры, больше собственников, так что подготовка стратегии для этого участка идет медленнее. Что касается третьей части, Угольной базы, то там совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) мы планируем развитие судоремонтного кластера. Для этой части в ближайшее время начнется работа по подготовке проектной документации.

Нужно отметить, что в 2023 году новое руководство ММРП аккуратно относилось к расходам и в ремонт они сильно не вкладывались. В этом году предполагается увеличить затраты на эту статью, в частности учесть пожелания рыбаков по дноуглублению у причальных стен. Ремонта также потребуют холодильники, после того как будут обращены в собственность государства. Некоторые из них сейчас в аварийном состоянии. Так что пусть прибыль порта будет меньше, зато возрастет капитализация активов и, главное, порт будет в большей степени соответствовать своему предназначению.

— Как продвигается модернизация Корсаковского порта и реализация связанных с этим рыбохозяйственных проектов?

— На модернизацию Корсаковского порта предусмотрено финансирование в объеме 6,7 млрд рублей до 2026 года. После обновления порт сможет переваливать порядка 600 тыс. тонн в год, обеспечивая обработку рыбной продукции, которая на Сахалине к 2030 году (по планам) может достичь 620 тыс. тонн. В настоящее время грузооборот Корсаковского порта — менее 40 тыс. тонн.

В рамках модернизации планируется отремонтировать почти 800 метров причальных стенок и углубить дно до 9,9 метра. Это позволит принимать суда длиной до 108 метров и одновременно обслуживать шесть крупнотоннажных судов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

— В вашем ведении также вопросы цифровизации отрасли. Каковы приоритеты в этом направлении?

— Цифровизация — важная составляющая, которая за последние 10 лет заняла место в рыбной отрасли.

Основные достижения в этой области — развитие отраслевой системы мониторинга, внедрение электронного рыболовного журнала и использование космических технологий.

Отраслевая система мониторинга (ОСМ) появилась в конце 90-х годов, но только в 2017 году она стала ГИСом (Государственная информационная система), объединив в себе ряд разрозненных отраслевых блоков.

Сейчас ОСМ автоматизирует все процессы — от распределения квот до производственной деятельности.

С конца прошлого года мы перешли на электронный рыболовный журнал: он оптимизирует учет и планирование промысла, а также контрольную деятельность. На сегодняшний день почти 100% вылова фиксируется с помощью программного комплекса «Электронный рыболовный журнал».

Для сохранения здоровья экипажей на судах начали внедрять телемедицину — мобильный комплекс «Система удаленных телемедицинских консультаций».

Кроме того, Росрыболовство развивает сотрудничество с Роскосмосом. Космические сервисы позволяют повысить эффективность промысловой разведки и добычи. Спутниковый мониторинг Мирового океана осуществляется для оценки оперативной обстановки в районах промысла, определения местоположения судов и контроля законности вылова.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, специальный выпуск журнала «Fishnews — Новости рыболовства»

Май 2024 г.