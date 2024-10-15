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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Возможности для роста потребления рыбы сенаторы видят в развитии логистики и аквакультуры

Для роста потребления рыбы среди россиян важным представляется решение вопросов доставки продукции, в том числе с расширением логистических возможностей, и вопросов развития аквакультуры, заявил первый зампред профильного комитета Совета Федерации Сергей Митин. Он подчеркнул, что парламентарии держат эту тематику на особом контроле.

Для повышения потребления рыбы в стране важно решать вопросы транспортировки, сохранения и представления всего ассортимента с Дальнего Востока в западной части страны, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пресс-конференции 14 октября.

В этой сфере, отметил сенатор, необходимо, например, решать вопросы с транспортным флотом. Нужно, по мнению Сергея Митина, и посмотреть на возможности Северного морского пути, сообщает корреспондент Fishnews. «Не запустили мы еще пока Северный морской путь полностью», — заявил первый зампред комитета. Пока по арктической трассе перевозится совсем небольшое количество рыбной продукции, и для активизации перевозок требуется создавать инфраструктуру в Архангельске и Мурманске, указал парламентарий.

Важным направлением для обеспечения потребления рыбной продукции в стране он назвал и развитие аквакультуры: эта отрасль обеспечивает производство рыбы в местах, приближенных к основным регионам потребления . Здесь предполагается нарастить показатели выращивания до 60 тыс. тонн, напомнил Сергей Митин. «Думается, что это надо усиливать. В частности, и наш комитет будет этим заниматься. Мы еще посмотрим, какие необходимо здесь законы, нормативные акты правительства сделать, для того чтобы расширить производство аквакультуры», — сказал парламентарий.

Все эти направления Совет Федерации взял на контроль, подчеркнул первый зампред комитета. «Мы ставим задачу расширить это еще и путем увеличения вообще норм потребления рыбы. Изменить сам подход к этому», — обратил внимание Сергей Митин. Это должно привести к изменению всей государственной политики в добыче, переработке, поставке и представлении рыбных продуктов россиянам, резюмировал сенатор.

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