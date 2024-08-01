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Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев утвердил план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 г. Дорожная карта включает несколько направлений.

В план мероприятий по повышению потребления рыбы на внутреннем рынке вошли 7 направлений, сообщает корреспондент Fishnews. Так, органам власти предстоит разобраться со статистикой, на которой в том числе базируются анализ и принятие управленческих решений, - соответствующие пункты включены в раздел «Определение целевых показателей потребления рыбной продукции».

Росстат, Минсельхоз, Минэкономразвития и Росрыболовство должны обеспечить внесение изменений в методику составления баланса рыбы и рыбопродуктов для определения среднедушевого уровня их потребления, утвержденную приказом Росстата от 16 июля 2020 г . № 389, и исключить при расчете показателя потребления рыбопродукции учет несъедобных частей рыбы.

Также федеральными ведомствами должно быть организовано составление баланса рыбы и рыбопродуктов в разрезе регионов за 2023 г. для определения показателей среднедушевого потребления. В дальнейшем Минсельхоз, Росрыболовство, Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны с привлечением региональных властей рассчитать и утвердить ежегодные целевые показатели потребления рыбопродукции в субъектах Федерации.

Предполагается, что регионы ежегодно будут отчитываться в Минсельхоз России о достижении установленного целевого показателя потребления. В случае недостижения ориентира сообщать о причинах и давать предложения о дальнейшей работе.

Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство, в свою очередь, по итогам анализа будут готовить сводный доклад в федеральное правительство.

Следующий раздел - «Научная работа и маркетинговые исследования» -предусматривает в том числе проведение маркетинговых исследований, направленных на изучение потребительских предпочтений россиян на рыбном рынке. Ответственные исполнители - Росрыболовство, Минсельхоз, Минпромторг и Роскачество.

Включено в план и проведение научно-исследовательских работ, направленных на изучение полезных свойств рыбы для здоровья человека.

На основании исследований должны быть подготовлены рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающие требованиям здорового питания. Стоит задача и подготовить предложения по приоритизации российской рыбопродукции из отечественного сырья при госзакупках. Это направление «Нормативное регулирование».

Разработчики дорожной карты отметили и необходимость стимулирования рыбоперерабатывающей отрасли. Так, уже в этом году федеральные ведомства должны подготовить предложения по стимулам для переработки рыбы. Это необходимо сделать по результатам анализа действующих мер господдержки. Соответствующие пункты вошли в раздел «Производство и переработка рыбы и рыбной продукции».

Разработка предложений по сохранению товарного вида и потребительских свойств рыбы, удовлетворяющих потребностях россиян, включена в раздел «Транспортировка и хранения». Это могут быть в том числе инициативы по изменениям условий транспортировки и хранения.

Федеральная антимонопольная служба открывает список ответственных исполнителей анализа формирования наценок на рыбу на всех этапах от вылова до розницы. Также в этом году федеральные ведомства должны изучить ситуацию с административными барьерами, мешающими поступлению рыбных товаров. Эти мероприятия предусмотрены разделом «Организация торговли».

Создание профильной АНО вошло в раздел «Популяризация потребления рыбы и рыбной продукции». Он же предусматривает проведение тематических мероприятий - рыбных фестивалей, выставок, ярмарок и т.д.

Планируется также повышать потребление рыбы с помощью социальной рекламы, проводить акции по продвижению в рознице и общепите, подготовить рекомендации по организации «рыбного дня» в госорганизациях.

Целевым результатом дорожной карты разработчики определили достижение показателя по потреблению рыбы в целом по стране в 28 кг на человека к 2030 г.

Напомним, что дорожная карта подготовлена по поручению, которое дал в прошлом году президент Владимир Путин.

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