Пресноводные уловы Приморья выше прошлогодних

В Приморском крае подвели итоги пресноводного промысла за девять месяцев нынешнего года. Рыбаки добыли почти 327 тонн биоресурсов, опередив аналогичный показатель прошлого года на 78,1%.

Более половины добытых объемов приходится на бассейн озера Ханка — 176,1 тонны (53,9%). Вылов на реке Раздольная составил 54 тонны, в бассейне реки Уссури — 50,1 тонны, на внутренних водоемах япономорского побережья — 46,7 тонны.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства, основу пресноводных уловов в этом году обеспечивают красноперка (52,4 тонны), пиленгас (45 тонн), сазан (38,4 тонны), карась (38,2 тонны) и конь (26,9 тонны).

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