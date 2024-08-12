Квоты на Ханке в Приморье пока не разошлись по покупателям

Аукцион по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка не состоялся. Поступившие заявки на участие были отклонены.

Торги по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка — важнейшем в Приморском крае районе пресноводного промысла — были запланированы на 15 августа, сообщает корреспондент Fishnews. Предприятиям предложили 17 лотов — доли квот на добычу верхогляда, щуки, толстолобиков, сома пресноводного, сазана, монгольского краснопера, карася, горбушки и коня.

На участие в торгах поступило пять заявок, однако одна была отозвана. По результатам рассмотрения остальных обращений профильная комиссия отказала в участии в аукционе.

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