В сопровождении лососевой путины все активнее участвуют беспилотники

Применение беспилотных летательных аппаратов в сопровождении лососевой путины в Магаданской области в этом году вышло на новый уровень, отметили в филиале ВНИРО.

Ихтиологи Магаданского филиала ВНИРО в ходе экспедиции в верховья рек Тауйской губы обследовали нерестилища кеты и кижуча. В работе ученые задействовали беспилотники.

С помощью БПЛА исследованы труднодоступные участки притоков рек Ола (Ланковая, Абога) и Тауй (Чёломджа, Хурэн, Кутана), рассказали Fishnews в пресс-службе МагаданНИРО. Специалисты собрали материалы для оценки заполнения и площади нерестилищ поздней формы кеты и кижуча. Кроме того, в целях фиксации температурного режима в нерестовых буграх на первом этапе онтогенеза лососей на модельных участках рек установлены датчики.

В течение путины полеты БПЛА совершались над всеми водотоками Тауйской губы, от реки Ола до Тауя, а также над частью малых рек залива Одян. Беспилотники были задействованы при выполнении 17 обследований продолжительностью от одного до нескольких дней.

К следующей путине центральный институт ВНИРО планирует увеличить парк БПЛА Магаданского филиала. Также в планах учреждения — повысить квалификацию сотрудников для работы с современными отечественными беспилотными авиационными системами.

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