По добыче на красноярских реках и озерах изменили ориентиры

В общий допустимый улов водных биоресурсов для Красноярского края внесли изменения. В частности, увеличен ОДУ сиговых и лососевых в бассейне Енисея.

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов в реках и озерах Красноярского края на 2024 г. приказом от 7 октября № 576. Как сообщает корреспондент Fishnews, увеличены разрешенные объемы освоения в бассейне реки Енисей нельмы (до 2,387 тонны), пеляди (35 тонн), чира (48 тонн), сига (157 тонн), муксуна (1,158 тонны). Также «подрос» ОДУ арктического омуля (до 2,55 тонны) и валька (0,4 тонны).

В озерах бассейна Пясины увеличен разрешенный вылов муксуна (до 1,3 тонны) и валька (0,418 тонны).

Наука сочла необходимым поднять и ОДУ в реках бассейна Хатанги: тайменя (до 0,407 тонны), нельмы (до 0,75 тонны), муксуна (76,6 тонны), пеляди (8 тонн), чира (до 41 тонны), сига (до 57 тонн). Допустимый улов арктического омуля увеличен до 5,6 тонны, валька — до 0,951 тонны.

Корректировки объемов ОДУ в Красноярском крае обусловлены получением новых данных о состоянии промысловых запасов водных биоресурсов в реках бассейна Енисея (Танама, Лакурья, Пелятка) и реках бассейна Хатанги (Новая, Попигай, Малая Балахня). Прочие изменения ОДУ связаны с корректировками объемов квот для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, целях аквакультуры и организации традиционного рыболовства КМНС, отмечалось в материалах Красноярского филиала ВНИРО (НИИЭРВ).

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