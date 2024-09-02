Красноярский край продолжает зарыблять Енисей осетром

В Красноярском крае в Енисей выпустили почти 100 тыс. мальков сибирского осетра. Зарыбление проводится ежегодно за счет регионального бюджета в рамках целевой госпрограммы.

Осетра разводят в бассейнах на рыбоводном комплексе в Балахтинском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Выпуск произвели на Прутовском мелководье — эта особо охраняемая природная территория была специально создана для защиты ценных видов рыб.

«Когда мальки достигают веса 1-2 грамм, их перевозят в специальных емкостях к месту выпуска и отправляют в Енисей. Пополнение акватории реки проводится ежегодно в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» для сохранения популяции ценных видов рыб», — отметили в региональном минприроды.

Всего с 2008 г. в воды края выпустили более 3 млн мальков.

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