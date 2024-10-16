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В Москве состоялась встреча заместителя руководителя Росрыболовства Андрея ЯКОВЛЕВА и начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Юрия ТЕРТЕЛЯ. Фото пресс-службы ФАР

Россия и Белоруссия договариваются об охране и изучении рыбы

Представители РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества в сфере рыбного хозяйства. Планируется развивать взаимодействие как в контрольно-надзорных мероприятиях, так и в научных исследованиях.

В Москве состоялась встреча заместителя руководителя Росрыболовства Андрея Яковлева и начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Юрия Тертеля. Переговоры состояли в рамках визита белорусской делегации в РФ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии и укреплении двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества. Участники встречи обменялись информацией по вопросам организации контрольно-надзорной деятельности в России и Белоруссии, согласились с целесообразностью обмена опытом и участия в совместных рейдах.

Специалисты обсудили вопрос о подписании межведомственного документа о сотрудничестве по вопросам охраны и рационального использования водных биоресурсов.

Кроме того, в Ярославле состоялась рабочая встреча в рамках российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Мероприятие посвятили вопросам изучения, охраны и рационального использования ВБР на трансграничных водных объектах рыбохозяйственного значения и другим вопросам рыбного хозяйства.

В пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что во встрече участвовали представители правительства региона, Московско-Окского и Северо-Западного теруправлений Росрыболовства, Минсельхозпрода Белоруссии, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте республики, филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО и других научных организаций двух стран.

Стороны рассмотрели проект Программы российско-белорусского сотрудничества на 2025 г. в области рыбного хозяйства. Она включает меры по сохранению биоресурсов, обмен опытом в сфере аквакультуры, в том числе развитие селекционно-племенного направления, а также образовательные проекты и совместные мероприятия по работе с молодежью, отметили в Росрыболовстве.

По информации ВНИРО, на встрече обсуждали вопросы взаимного обмена генетическим материалом объектов аквакультуры, обмена опытом организации селекционно-племенного дела и терапевтических и профилактических мероприятий на предприятиях аквакультуры, обмена материалом в области мониторинга трансграничного водного объекта рыбохозяйственного значения.

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  • В Москве состоялась встреча заместителя руководителя Росрыболовства Андрея ЯКОВЛЕВА и начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Юрия ТЕРТЕЛЯ. Фото пресс-службы ФАР
  • В Ярославле состоялась рабочая встреча в рамках российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Фото пресс-службы ВНИРО
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