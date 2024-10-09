Курировать диалог в рыбном хозяйстве с Белоруссией будет Андрей Яковлев

Правительство назначило нового представителя РФ в российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Им стал заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

Новый представитель РФ в российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства назначен распоряжением правительства от 8 октября 2024 г. № 2784. Ранее представителем являлся Хасан Лихов, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что сотрудничество России и Белоруссии в области рыбного хозяйства закреплено соглашением от 13 марта 2022 г. Взаимодействие предусмотрено по разным направлениям. В том числе закреплено, что Россия, в соответствии со своими законами и правилами, ежегодно рассматривает объемы выделения рыбных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ для Белоруссии и выдает лицензии (разрешения) на их промысел для совместных российско-белорусских предприятий и организаций.

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