Три озера Новосибирской области хотят сделать аквафермами

На конкурс выставили три участка под пастбищную аквакультуру на озерах Новосибирской области. Заявки можно подавать до 12 ноября — дня вскрытия конвертов.

Торги проводит Верхнеобское теруправление Росрыболовства. Рыбоводные участки представляют собой озера Пятково в Баганском районе, Курьинское и Чистое в Здвинском районе, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, площади РВУ составляют 30, 55 и 72 га. Все акватории предоставляются на 25 лет.

Критерии оценки заявок — рыбные «урожаи» претендента за последние четыре года, планируемый объем выращивания на конкурсном участке, а также предлагаемая плата.

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