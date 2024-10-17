Три озера Новосибирской области хотят сделать аквафермами
На конкурс выставили три участка под пастбищную аквакультуру на озерах Новосибирской области. Заявки можно подавать до 12 ноября — дня вскрытия конвертов.
Торги проводит Верхнеобское теруправление Росрыболовства. Рыбоводные участки представляют собой озера Пятково в Баганском районе, Курьинское и Чистое в Здвинском районе, сообщает корреспондент Fishnews.
Согласно конкурсной документации, площади РВУ составляют 30, 55 и 72 га. Все акватории предоставляются на 25 лет.
Критерии оценки заявок — рыбные «урожаи» претендента за последние четыре года, планируемый объем выращивания на конкурсном участке, а также предлагаемая плата.
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