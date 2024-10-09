Новосибирская область повышает «рыбную» планку

Предприятия Новосибирской области за девять месяцев освоили в совокупности 8268,3 тонны рыбы. Это на 24,8 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительная часть общего улова добыта на основном промысловом озере Чаны — 4464 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза. На озере Сартлан поймали 855,4 тонны, а на прочих средних и малых озерах области — в совокупности 2609 тонн.

В министерстве обратили внимание, что в этом году промыслом активно осваивается Новосибирское водохранилище и река Обь — там добыто 224,8 тонны и 115,1 тонны соответственно.

В основном в регионе ловят карася, сазана, плотву, окуня и леща.

Кроме того, в области продолжается «сбор урожая» на аквафермах, который по итогу года прогнозируется в объеме порядка 1500 тонн. Рыбоводы преимущественно выращивают пелядь, карпа, сазана, белого амура и толстолобика.

Министерство отметило, что росту показателей поспособствовали меры поддержки в рамках соответствующей региональной госпрограммы. По состоянию на октябрь 34 отраслевым предприятиям области предоставили в общей сложности 21,8 млн рублей субсидий.

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