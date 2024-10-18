Приморцы засевают «морские огороды»

В Приморском крае марифермеры с начала года выпустили на участки для пастбищного выращивания более 8,8 млн единиц молоди гребешка и трепанга. Высадки контролируются инспекторами теруправления Росрыболовства.

К концу сентября аквакультурные хозяйства региона выпустили 7,915 млн штук молоди приморского гребешка и 0,939 млн экземпляров молоди дальневосточного трепанга, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

В ТУ напомнили, что в Приморье пастбищное выращивание гребешка и трепанга преимущественно ведется в бухтах Воевода (на острове Русский), Северной, Табунной, Бойсмана, а также в Амурском, Славянском и Уссурийском заливах.

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