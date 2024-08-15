Марикультуру на Дальнем Востоке предлагают развивать системно

Последовательно решать вопросы морской аквакультуры через специальную дорожную карту предлагает Дальневосточный союз предприятий марикультуры. Председатель объединения Роман Витязев обсудил специфику работы отрасли с руководством Приморского филиала Россельхозбанка.

Каким образом проходит процесс выращивания гидробионтов, представителям банка рассказали во время поездки на рыбоводные участки в бухте Новгородская на юге Приморья. Специалисты показали установки для нереста и подращивания молоди трепанга, сообщает корреспондент Fishnews. Осенью «морского огурца» расселят по участкам для достижения товарного размера.

Трепанг дальневосточный — основной объект выращивания в аквакультурном хозяйстве ряда предприятий региона. Продукция марифермеров востребована на азиатском рынке, где голотурии славятся своей пользой для здоровья.

Для организации выращивания морских гидробионтов дальневосточные марифермеры используют в том числе и зарубежные наработки.

Вопросы развития марикультуры председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев в июле поднял на встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко с рыбопромышленниками. По итогам совещания глава региона поручил разработать ведомственный проект «Развитие аквакультуры в Приморском крае».

«Наш Союз участвует в разработке дорожной карта по развитию марикультуры. Совместно с госорганами мы работаем над совершенствованием сервиса по формированию рыбоводных участков, считаем необходимым провести работу по обновлению перечня потенциально пригодных для марикультуры акваторий Дальнего Востока, выступаем с другими предложениями. По нашему мнению, их реализация будет способствовать повышению эффективности использования рыбоводных участков Приморья, а в перспективе этот опыт может быть масштабирован на другие регионы страны», — отметил Роман Витязев.

Один из основных вопросов, который тормозит развитие марикультуры, — это получение посадочного материала. «У нас с точки зрения климата и гидрологии акватории подходят именно для товарного выращивания трепанга. Для получения качественного посадочного материала требуются заводские мощности, обеспечивающие стабильные параметры воды определенный период», — отметил председатель отраслевого объединения. В то же время есть определенная сложность с наличием свободных земельных участков с необходимой инфраструктурой. Ряд природоохранных ограничений также сдерживает развитие производственных мощностей, в том числе по переработке товарной продукции. Союз ищет способы решения этих вопросов.

Роман Витязев, руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко и заместитель директора Приморского филиала РСХБ Михаил Тимашев обсудили вопросы кредитования хозяйств марикультуры.

«Марикультура — очень интересное направление. И именно в Приморье оно получило основное развитие. Мы бы хотели, чтобы большее распространение в отрасли получило кредитование с господдержкой. Мне кажется, очень важно, что государство предусматривает механизмы получения средств на льготных условиях — например, по постановлению от 29 декабря 2016 года № 1528», — прокомментировала Елена Бакуменко.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры и руководители банковской сферы договорились продолжать взаимодействие.

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