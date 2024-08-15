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Молодь трепанга. Фото предоставлено ДВ СПМ

Марикультуру на Дальнем Востоке предлагают развивать системно

Последовательно решать вопросы морской аквакультуры через специальную дорожную карту предлагает Дальневосточный союз предприятий марикультуры. Председатель объединения Роман Витязев обсудил специфику работы отрасли с руководством Приморского филиала Россельхозбанка.

Каким образом проходит процесс выращивания гидробионтов, представителям банка рассказали во время поездки на рыбоводные участки в бухте Новгородская на юге Приморья. Специалисты показали установки для нереста и подращивания молоди трепанга, сообщает корреспондент Fishnews. Осенью «морского огурца» расселят по участкам для достижения товарного размера.

Трепанг дальневосточный — основной объект выращивания в аквакультурном хозяйстве ряда предприятий региона. Продукция марифермеров востребована на азиатском рынке, где голотурии славятся своей пользой для здоровья.

Для организации выращивания морских гидробионтов дальневосточные марифермеры используют в том числе и зарубежные наработки.

Вопросы развития марикультуры председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев в июле поднял на встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко с рыбопромышленниками. По итогам совещания глава региона поручил разработать ведомственный проект «Развитие аквакультуры в Приморском крае».

«Наш Союз участвует в разработке дорожной карта по развитию марикультуры. Совместно с госорганами мы работаем над совершенствованием сервиса по формированию рыбоводных участков, считаем необходимым провести работу по обновлению перечня потенциально пригодных для марикультуры акваторий Дальнего Востока, выступаем с другими предложениями. По нашему мнению, их реализация будет способствовать повышению эффективности использования рыбоводных участков Приморья, а в перспективе этот опыт может быть масштабирован на другие регионы страны», — отметил Роман Витязев.

Один из основных вопросов, который тормозит развитие марикультуры, — это получение посадочного материала. «У нас с точки зрения климата и гидрологии акватории подходят именно для товарного выращивания трепанга. Для получения качественного посадочного материала требуются заводские мощности, обеспечивающие стабильные параметры воды определенный период», — отметил председатель отраслевого объединения. В то же время есть определенная сложность с наличием свободных земельных участков с необходимой инфраструктурой. Ряд природоохранных ограничений также сдерживает развитие производственных мощностей, в том числе по переработке товарной продукции. Союз ищет способы решения этих вопросов.

Роман Витязев, руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко и заместитель директора Приморского филиала РСХБ Михаил Тимашев обсудили вопросы кредитования хозяйств марикультуры.

«Марикультура — очень интересное направление. И именно в Приморье оно получило основное развитие. Мы бы хотели, чтобы большее распространение в отрасли получило кредитование с господдержкой. Мне кажется, очень важно, что государство предусматривает механизмы получения средств на льготных условиях — например, по постановлению от 29 декабря 2016 года № 1528», — прокомментировала Елена Бакуменко.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры и руководители банковской сферы договорились продолжать взаимодействие.

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Fishnews

  • Молодь трепанга. Фото предоставлено ДВ СПМ
  • Марифермеры используют установки для нереста и подращивания молоди трепанга
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