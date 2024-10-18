В столицу Камчатки приплыла «одежда» крабов

На набережную в центре Петропавловска-Камчатского выбросило фрагменты крабов. Специалисты КамчатНИРО рассказали, что это панцири, которые остались после линьки животных.

Заведующий лабораторией промысловых беспозвоночных Камчатского филиала ВНИРО, кандидат биологических наук Павел Иванов сообщил, что обнаруженные фрагменты — внешние скелеты краба-стригуна бэрди, которые остаются после линьки.

Смена наружных покровов у ракообразных происходит неоднократно в течение жизни. Во время линьки крабы сбрасывают весь старый хитиновый покров — спинной панцирь, покровы брюшной стороны и ног, выстилку желудка и задней кишки, жабры, хитиновые сухожилия мышц, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

По словам ученых, сброшенный покров нередко выносят на берег волны или течение. Именно это и наблюдали жители Петропавловска-Камчатского в районе Озерновской косы.

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