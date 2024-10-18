В Калмыкии суд постановил закрыть автомойку у реки

В Республике Калмыкия природоохранная прокуратура выявила незаконную деятельность в водоохранной зоне реки Элиста. Собственник земельного участка организовал там автомойку.

Несоблюдение требований водного и земельного законодательства обнаружили сотрудники Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратуры. Они установили, что на земельном участке в водоохранной зоне Элисты была организована мойка самообслуживания, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что в водоохранной зоне действует специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. Он нужен для сохранения среды обитания водных биоресурсов, предотвращения загрязнения и истощения вод.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием запретить собственнику участка работу автомойки. Элистинский городской суд Республики Калмыкия удовлетворил иск в полном объеме. Исполнение решения контролируется природоохранной прокуратурой.

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