Турбазу в популярном месте отдыха в Приморье обустроили без согласований

Инспекторы Приморского теруправления Росрыболовства обнаружили нарушение природоохранного законодательства при организации турбазы. В водоохранной зоне были размещены домики и другие строения, однако согласования владелец не проходил.

Нарушение природоохранного законодательства инспекторы обнаружили при обследовании акватории и водоохранной зоны бухты Спокойная Японского моря в Находкинском городском округе. «На расстоянии 25 метров от уреза воды находятся домики, беседки и другие некапитальные строения. База принадлежит одному из находкинских автоклубов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Хозяйственная деятельность в водных акваториях и водоохранных зонах водных объектов подлежит согласованию в органах Росрыболовства, при этом водоохранная зона моря составляет 500 метров, напомнили в территориальном управлении.

«Согласно информации управления землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, разрешение на строительство, разрешение (ордер) на проведение земляных работ на этом участке не выдавались», — добавили в ТУ.

Орган Росрыболовства объявил владельцу турбазы предостережение о недопустимости нарушений требований природоохранного законодательства, прекращении или приостановлении хозяйственной деятельности, приведении работы в соответствии с федеральным законом о рыболовстве.

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