Россия и Китай начали обмен электронными сертификатами для рыбных поставок

Российская и китайская стороны уже работают в режиме электронного оформления и проверки сертификатов происхождения на продукцию из водных биоресурсов. Первый документ был оформлен для ввоза в КНР мороженого минтая.

Регулятор КНР проверил сертификат и принял его 15 октября. Выдало документ Приморское теруправление Росрыболовства, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Россия и Китай с 1 сентября перешли к пилотной эксплуатации электронной системы по оформлению, утверждению и проверке сертификатов происхождения водных биоресурсов, направляемых на экспорт в КНР. На сегодняшний день на проверке у китайского регулятора находится свыше 360 экспортных сертификатов, из которых 44 оформлены и получены в электронном виде.

Форма заявления доступна на сайте Росрыболовства и в системе СИГУР. После оформления заявка попадает на рассмотрение в соответствующее территориальное управление, где процесс обработки заявления, выдачи сертификата и отправки полностью автоматизирован.

Регулятор КНР получает сертификат через закрытый веб-сайт, а затем проверяет его путем считывания QR-кода.

Предполагается, что электронная сертификация поможет сэкономить время и ресурсы экспортеров, связанные с оформлением необходимых документов, повысит контроль качества и законности продуктов, а также создаст более прозрачную и доверительную торговую среду между государствами.

После завершения официальных процедур электронная сертификация экспорта будет также внедрена с Республикой Корея, отметили в ЦСМС.

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