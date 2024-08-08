Об эксперименте по электронной сертификации поставок в Китай рассказали в ЦСМС

В пилотном проекте по использованию электронной системы оформления сертификатов происхождения для поставок продукции из водных биоресурсов в Китай задействованы все территориальные управления Росрыболовства.

Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. «С 1 сентября приступаем к электронному обороту экспортными сертификатами с Китаем», — сообщили в ЦСМС. Ранее информация об этом появилась на сайте Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

Центр разработал и согласовал с представителями КНР формат электронного сертификата, автоматизировал процесс проверки и подтверждения сертификатов, обеспечил техническую реализацию пилотного проекта для всех сторон участников процесса.

Программное обеспечение прошло опытную эксплуатацию, настроено и готово к промышленной эксплуатации, отметили в пресс-службе.

Электронные технологии предполагается использовать и для документооборота с другой страной, куда российская продукция из водных биоресурсов идет с сертификатом происхождения, — Республикой Корея. «От Южной Кореи пока ждем официального подтверждения», — прокомментировали в пресс-службе.

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