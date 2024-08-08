Переход на электронную сертификацию поможет сэкономить время и силы, считают в бизнес-сообществе

Пилотный проект по использованию электронной системы оформления сертификатов происхождения для поставок рыбопродукции в КНР запускается с 1 сентября. Переход в «цифру» должен помочь в оптимизации процессов, считают в Ассоциации добытчиков краба и Ассоциации добытчиков минтая.

Электронная система будет опробована для оформления сертификатов происхождения, подтверждающих легальность российской продукции из водных биоресурсов при экспорте в Китай. В пилотном проекте задействованы все территориальные управления Росрыболовства, рассказали в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Безусловно, внедрение электронной системы — положительный момент, считает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. «Уход от бумажного документооборорта» сократит затраты времени для всех сторон», — заявил Fishnews руководитель объединения. Естественно, новшество еще должно пройти проверку временем, добавил он.

За внедрение электронного документооборота выступала Ассоциация добытчиков минтая, напомнили в пресс-службе АДМ. Президент ассоциации Алексей Буглак и Александр Дупляков принимали участие в 32-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, проходившей в марте.

«Тестирование системы электронной выдачи сертификатов происхождения — первый шаг в работе по цифровизации документооборота между Россией и Китаем в части поставок рыбопродукции. Сейчас выгрузка российской продукции с судов возможна при условии предоставления сканированных копий сертификатов с обязательной досылкой оригиналов и приложением квитанции с датой их отправки, что значительно затрудняет организацию поставок, в том числе с учетом ограниченного срока действия сертификата улова (IUU) и перебоями в работе иностранных курьерских служб. Перевод этих документов на цифру будет способствовать бесперебойным поставкам», — прокомментировал Алексей Буглак.

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