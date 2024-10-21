Льготные кредиты для АПК поддержат допфинансированием

Правительство направит более 17 млрд рублей на субсидирование льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. По оценке кабмина, это позволит сохранить поддержку по кредитам, ранее выданным аграриям.

Программа льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей в 2024 г. получит дополнительное финансирование в размере почти 17,5 млрд рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, субсидия позволит сохранить льготную ставку до 3% по инвестиционным кредитам, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Эта мера поддержки распространяется в частности на проекты в сфере аквакультуры.

«Рассчитываем, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора», — прокомментировал решение на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

В распоряжении правительства отмечается, что выделение дополнительных средств «позволит обеспечить выполнение в 2024 г. принятых обязательств за август 2024 г. по субсидированию не менее 24 тыс. льготных кредитов».

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