Для роста потребления рыбы важно развивать переработку

Для повышения потребления рыбы важно, чтобы государство создавало условия для развития рыбопереработки и обеспечивающих ее отраслей, считает директор компании «Дальпромрыба» Роман Рыбаков.

Утвержденная в июле дорожная карта по повышению внутреннего потребления рыбной продукции в стране предусматривает работу по разным направлениям: формирование объективной статистики, изучение потребительских предпочтений россиян и полезных свойств рыбы для здоровья людей, проведение фестивалей и т.д.

При этом особый аспект, на который хотелось бы обратить внимание госструктур, — это поддержка отечественной рыбопереработки и создание стимулов для ее развития. Как и другие отрасли, рыбоперерабатывающая промышленность остро нуждается в доступном финансировании.

«Если мы говорим про условия со стороны государства, то давайте находить решения для льготного кредитования отрасли», — отметил в беседе с корреспондентом Fishnews директор компании «Дальпромрыба» Роман Рыбаков. При текущей ключевой ставке рассматривать возможности технического перевооружения и роста производств очень сложно.

Для того чтобы российская рыбопереработка уверенно двигалась вперед, нужно на государственном уровне создавать условия и для развития отраслей, которые выпускают необходимые для нее товары, в том числе для производства оборудования. Сейчас, на фоне ситуации с санкциями, это видно особенно отчетливо.

Если создать условия, субъекты экономики будут сами нацелены на то, чтобы развиваться, подчеркнул Роман Рыбаков. Для этого предприятия задействуют все известные инструменты и возможности: будут изучать рынок, выводить на него продукты, востребованные потребителем, объяснять потребителю, в чем преимущества этих продуктов.

В дорожной карте федеральным ведомствам поручено проанализировать действующие меры господдержки рыбопереработки и подготовить предложения по дальнейшим решениям. Это направление отражено в разделе «Производство и переработка рыбы и рыбной продукции».

Напомним, для того чтобы рассказать, чем сегодня живет российская рыбоперерабатывающая отрасль, Fishnews запустил специальный проект «Сильная переработка — гордость отрасли». Также в специальной рубрике «Рыба для россиян» мы собираем всю информацию о решениях для повышения потребления рыбной продукции в стране.

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