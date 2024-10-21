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Границы рыболовных участков в Нижегородской области решили переописать в системе координат ГСК-2011. Фото пресс-службы правительства региона

Нижегородские власти переописывают границы рыболовных участков

Границы рыболовных участков на Горьковском водохранилище в Нижегородской области описывают в геодезической системе координат (ГСК-2011). Это важно для соблюдения законодательства, отметили в региональном правительстве.

Вопрос перевода рыболовных участков на Горьковском водохранилище в систему координат ГСК-2011 обсудили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Всего на водном объекте сформировано 16 РЛУ.

«Новая система координат даст возможность рыбопромысловикам на карте в режиме реального времени видеть точные границы своего рыболовного участка. Это важно для соблюдения законодательства. Поэтому мы пригласили представителей от рыбопромысловых организаций принять участие в обсуждении. Есть рыболовные участки, которые сформированы по судовому ходу и не имеют точных координат. Когда судовой ход меняется, рыбопромысловики, сами того не зная, могут выйти за пределы своего участка и закинуть сети, например, на участок соседнего региона», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.

Работы по определению границ рыболовных участков Нижегородской области проводил филиал государственной лесоучетной организации «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект» по заказу министерства. Пересчитаны географические координаты 11 участков, а также проведена инженерно-геодезическая работа по установлению в ГСК-2011 географических координат пяти РЛУ, границы которых определены по судовому ходу, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие промышленное рыболовство на участках, поддержали мнение членов комиссии о необходимости определить границы участков в системе координат ГСК-2011, отметили в пресс-службе.

По результатам заседания комиссии министерству поручено направить в Московско-Окское теруправление Росрыболовства документы для внесения изменений в постановление областного правительства.

В новую систему координат также планируют занести участки, сформированные на Чебоксарском водохранилище и реке Ока.

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