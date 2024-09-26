Сведения об участках соберут на НСПД

Информация о рыболовных и рыбоводных участках по всем регионам будет доступна на портале «Национальная система пространственных данных», поделились планами в ЦСМС.

Сведения об участках для рыболовства и аквакультуры по всем субъектам Федерации будут размещены на портале НСПД. Работу планируется завершить до конца года, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Информация будет доступна всем гражданам, имеющим учетную запись на едином портале госуслуг, уточнили в ЦСМС.

Напомним, что о решении объединить пространственные данные на одной цифровой платформе правительство сообщило в 2022 г. Тогда было утверждено положение о Национальной системе пространственных данных.

В Центре системы мониторинга рыболовства и связи также рассказали и о других планах по модернизации государственного рыбохозяйственного реестра и информационной системы «Рыбоохрана» на единой цифровой платформе «Гостех».

Так, отмечено, что после модернизации ГИС «Рыбоохрана» на «Гостехе» она будет включать в себя публичную интерактивную карту с отображением информации о правилах рыболовства. В 2024 г. это предполагается сделать для Астраханской и Ленинградской областей, до конца 2025 г. — для всех остальных субъектов РФ.

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