Рыбаки Аляски пересчитывают убытки

В 2022-2023 гг. рыбная промышленность Аляски понесла убытки в 1,8 млрд долларов, а рентабельность отрасли упала на 50% — к такому выводу пришли эксперты правительственной службы США NOAA Fisheries. Не последнюю роль в этом сыграла конкуренция российских компаний.

Экономический отчет о состоянии рыбной индустрии опубликован на сайте службы морского рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA Fisheries), сообщает корреспондент Fishnews. По словам экономиста Центра рыболовных наук Аляски и ведущего автора этого документа Стива Касперски, сокращение прибыльности рыболовства в регионе угрожает самому образу жизни населения Аляски, так как на протяжении поколений рыболовство лежало в основе экономики региона.

Рыбопромышленники заказали NOAA Fisheries исследование из-за значительного снижения выручки при одновременном росте расходов на добычу и переработку улова в 2022 и 2023 гг. Экономисты службы выяснили, что издержки обусловлены повышением зарплат и стоимости топлива, а также ростом процентных ставок после 2022 г.

Аналитики NOAA Fisheries считают, что еще одной из причин стала конкуренция со стороны российского минтая. В отчете указано, что несколько российских компаний получили сертификаты Морского попечительского совета (MSC) и используют торговую марку «аляскинский минтай» (Alaska pollock) в маркетинге. В результате американская продукция утратила некоторые преимущества на мировом рынке, отмечают авторы документа.

Другими негативными факторами названы поведение розничных продавцов и потребителей после пандемии, торговые барьеры, укрепление американской валюты и инфляция. Согласно отчету, закрытия, продажи и передача в аренду перерабатывающих предприятий в 2024 г. привели к тому, что многим рыбакам Аляски пришлось искать новых покупателей для своей рыбы, а работникам этих предприятий — новую работу.

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