В США опять пытаются закрыть границу для российской рыбы

Законодатели от штата Аляски вновь хотят запретить ввоз всей рыбопродукции российского происхождения в США. Проект закона «о взаимности в области морепродуктов между РФ и США» (US-Russian Federation Seafood Reciprocity Act) внесен в Палату представителей.

Инициативу известных российским рыбакам сенаторов Дэна Салливана (Dan Sullivan) и Лизы Мурковски (Lisa Murkowski) поддержала конгрессвумен от Аляски Мэри Пелтола (Mary Peltola). Законопроект предусматривает введение всеобъемлющего запрета на импорт всей рыбопродукции российского происхождения, отмечает портал IntraFish.

По словам Дэна Салливана, документ является зеркальным ответом на российский запрет импорта американской рыбы, введенный в 2014 г. Сенатор также раскритиковал указ президента США Джо Байдена, запрещающий ввоз российских морепродуктов. По мнению Дэна Салливана, этот запрет не смог оградить американский рынок от российской рыбы, переработанной в третьих странах, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что Дэн Салливан и Лиза Мурковски уже пытались ввести запрет на импорт российской рыбы в феврале прошлого года.

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